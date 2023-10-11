ستولتنبرغ: تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط ضروري لحماية إسرائيل

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط ضروري لمنع الدول "المعادية لإسرائيل" من محاولة استغلال الوضع.

وقال الأمين العام للحلف خلال اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، والذي تمت فيه أيضا مناقشة تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "من المهم جدا ألا تحاول أي دول أو منظمات معادية لإسرائيل الاستفادة من الوضع الذي نشهده الآن. إننا نشهد زيادة في الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وهو ما يشكل رادعا في هذا الصراع".

وشدد ستولتنبرغ أيضا على أنه لا يعتقد أن تقديم المساعدة لإسرائيل يمكن أن "يصرف" حلفاء الحلف عن دعم أوكرانيا.

وأضاف أن "حلفاء في الناتو لديهم قدرات كافية للرد على العديد من التحديات في وقت واحد، وليس بلضرورة اختيار طرف واحد، وهذا ينطبق أيضا على دعم أوكرانيا وإسرائيل".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى سواحل إسرائيل.

المصدر: نوفوستي