"القسام" تعلن قصف قاعدة "حتسريم" العسكرية الجوية الإسرائيلية برشقة صاروخية

أعلنت كتائب القسام اليوم الجمعة قصف قاعدة "حتسريم" الجوية الإسرائيلية برشقة صاروخية ردا على التهجير واستهداف المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

وأعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة مباشرة بمبنى في رحوفوت في منطقة تل ابيب جراء سقوط صاروخ، وأكدت تسجيل اصابات في رحوفوت جراء الصاروخ.

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم أنها استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في مدينة صفد في منطقة الجليل بصاروخ "عياش 250".

ودخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

المصدر: RT