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إذاعة الجيش الإسرائيلي: يجري حاليا تنفيذ غارات بطائرات مسيرة ضد أهداف لحزب الله في لبنان

أخبار العالم العربي

إذاعة الجيش الإسرائيلي: يجري حاليا تنفيذ غارات بطائرات مسيرة ضد أهداف لحزب الله في لبنان
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه يجري حاليا تنفيذ غارات بطائرات مسيرة ضد أهداف لحزب الله في لبنان.

يأتي ذلك بعد إعلان "حزب الله" مساء اليوم الجمعة استهداف المواقع الإسرائيلية "العباد، موقع مسكف عام، موقع جل العلام، وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة"، مؤكدا تحقيق إصابات دقيقة فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بتنفيذ قواته قصفا مدفعيا استهدف مواقعا داخل لبنان.

وأفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية قصفت محيط موقع مسكاف عام المحاذي لبلدة العديسة جنوبي لبنان.

يتبع..

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