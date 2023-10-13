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"من المسافة صفر".. إسرائيلي يصيب فلسطينيا أعزل بالرصاص في الضفة الغربية (فيديو)

أخبار العالم العربي

Globallookpress
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أصيب مواطن فلسطيني أعزل برصاص مستوطن إسرائيلي بعد أن أطلق عليه الرصاص من بندقية رشاش من المسافة صفر، وسقط المصاب على الأرض وهُرع من كان حوله إلى حمله من أجل إسعافه.

أظهر مقطع فيديو متداول مستوطنا إسرائيليا يسانده جنود من الجيش الإسرائيلي، وهو يقوم بإطلاق النار على مواطن فلسطيني أعزل من مسافة قريبة جدا خلال مواجهات مع فلسطينيين خرجوا في مسيرات في الضفة الغربية تضامنا مع سكان قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1799 قتيلا وأكثر من 6388 جريحا في غزة، وإلى 44 قتيلا وأكثر من 700 جريح في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إنه وصل نحو 250 جريحا إلى مشافي الضفة الغربية اليوم الجمعة.

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وأفادت مراسلة RT بمقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة، خلال مواجهات "جمعة الغضب" في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة إلى 44 منذ السبت الماضي.

كما أشارت إلى اندلاع سلسلة مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في جنين والعروب والخليل وطولكرم وبيت فوريك وبيت لحم بالضفة الغربية خلال جمعة الغضب، عقب منع الشرطة الإسرائيلية للمصلين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

المصدر: RT

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