مقتل فلسطينيين اثنين بهجوم مستوطنين على موكب تشييع في الضفة الغربية

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن فلسطينيين اثنين قتلا (أب وابنه) في الضفة الغربية أثناء إطلاق النار على موكب تشييع من قبل المستوطنين.

وأكدت مصادر أمنية طبية أن عشرات المستوطنين أطلقوا النار صوب موكب تشييع شهداء بلدة قصرة، حيث هاجموا سيارات الإسعاف التي تنقل الجثامين، بالقرب من مدخل بلدة الساوية، ما أدى إلى استشهاد المواطن إبراهيم وادي (63 عاما)، ونجله أحمد (25 عاما) متأثرين بإصابتهما بجروح خطيرة.

المصدر: AP + وكالات