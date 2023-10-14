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روسيا: الشرق الأوسط على شفا حرب واسعة النطاق

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روسيا: الشرق الأوسط على شفا حرب واسعة النطاق
Globallookpress
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب واسعة النطاق.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن "تصعيد الأوضاع على الأرض مقلق للغاية والمنطقة على شفا حرب واسعة النطاق وكارثة إنسانية غير مسبوقة".
وأكد أن موسكو "تدين بشكل قاطع القسوة الشديدة وجرائم القتل والأبعاد المرعبة للعنف".
وأضاف أن "أي أعمال قتل وعنف ضد الفلسطينيين والإسرائيليين المدنيين مرفوضة... وما حدث يوم 7 اكتوبر في الأراضي الإسرائيلية غير مقبول".
وأشار إلى أن من حق إسرائيل حماية مواطنيها وضمان أمنها، وفي الوقت ذاته يعتبر القصف العشوائي لغزة وقطعها عن الماء والكهرباء وفرض الحصار عليها مرفوضة ايضا.
هذا، وقالت مصادر دبلوماسية إن روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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المصدر: نوفوستي

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