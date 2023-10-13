مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: إخلاء إسرائيل لأكثر من مليون شخص أمر مرفوض

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، أن قيام إسرائيل بإخلاء أكثر من مليون شخص أمر مرفوض، وأن روسيا تدين كل أشكال العنف وقتل المدنيين في كلا الطرفين.

وشدد نيبينزيا على أن قطع الكهرباء والماء والغذاء والدواء عن الناس أمر غير مقبول ويعيد إلى الأذهان ذكرى حصار لينينغراد، والقصف العشوائي للمناطق السكنية في غزة مرفوض أيضا.

وأشار مندوب روسيا الدائم إلى أن واشنطن تروج الأكاذيب دعما لإسرائيل ضد الفلسطينيين دون إيجاد حل، وقد منعت الولايات المتحدة الكثير من مشاريع القرارات لحل القضية.

كما أشار إلى أن روسيا لا يمكن أن تقبل التقاعس التام وعدم وجود أي رد فعل من جانب مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة، ومشروع القرار الذي قدمته البعثة الروسية يركز على الجانب الانساني وليس السياسي.

وأضاف، أن العقاب الجماعي لمواطني غزة وإجلاء أكثر من مليون مدني قد يؤديان إلى عواقب كارثية.

هذا وأعلنت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، أن البعثة الروسية الدائمة وزعت مشروع قرار على أعضاء المجلس يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT