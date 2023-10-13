"متجهة إلى أوروبا"..البيت الأبيض يعلن عن أول رحلة طيران لإجلاء أمريكيين من إسرائيل

أعلن البيت الأبيض أن أول رحلة طيران عارض نظمتها الخارجية الأمريكية لنقل أمريكيين من إسرائيل خلال الصراع في غزة، قد غادرت إسرائيل وهي الآن في طريقها إلى موقع لم يكشف عنه في أوروبا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين يوم الجمعة: "يسعدنا أن نعلن أن أول رحلة طيران عارِض تنظمها وزارة الخارجية غادرت إسرائيل وهي في طريقها الآن إلى أوروبا".

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وأضاف كيربي: "نتوقع مغادرة رحلات جوية أخرى في الأيام المقبلة. وستواصل وزارة الخارجية تنظيم رحلات الطيران العارض هذه ما دام هناك طلب من المواطنين الأمريكيين على المساعدة في المغادرة".

وفي سياق متصل، أفادت شبكة "سي إن إن" قبل يومين نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن مفاوضات جارية للسماح للأمريكيين والمدنيين الفلسطينيين بمغادرة غزة إلى مصر قبل بدء العملية البرية.

ووفقا لمصدر فإن هناك مقترحا تجري مناقشته حينها وسيتم من خلاله السماح لجميع المواطنين الأمريكيين بالمرور عبر معبر رفح الحدودي إذا قدموا جوازات سفرهم الأمريكية، في حين ستقتصر حركة المدنيين الفلسطينيين الآخرين على 2000 شخص يوميا.

كما أفاد موقع "أكسيوس" يوم أمس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن "الولايات المتحدة منخرطة مع مصر في محاولة لفتح ممر آمن لإجلاء الأجانب عن قطاع غزة".

المصدر: رويترز + وكالات