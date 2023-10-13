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مراسلنا: أنباء أولية عن إسقاط طائرة حربية للجيش الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة

RT تحصل على صورة للمناشير التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة صباح اليوم (فيديو)

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RT تحصل على صورة للمناشير التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة صباح اليوم (فيديو)
AFP
المناشير التي ألقيت على قطاع غزة
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حصلت RT على صورة للمناشير التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب فيها سكان القطاع بإخلاء منازلهم فورا.

وجاء في المنشورات: "بيان عاجل إلى سكان مدينة غزة.. المنظمات الإرهابية قد بدأت الحرب ضد دولة إسرائيل، مدينة غزة أصبحت ساحة معركة. عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه إلى جنوب وادي غزة.

من أجل أمنكم وسلامتكم:

  • عليكم أن لا تعودوا إلى بيوتكم حتى إشعار آخر من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي.
  • يجب إخلاء الملاجئ العامة والمعروفة.
  • ممنوع الاقتراب من الجدار الأمني، وكل من يقترب يعرض نفسه إلى الموت.
RT تحصل على صورة للمناشير التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة صباح اليوم (فيديو)
RT

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يومها السابع، حيث قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 3300 آخرون، وتم أسر نحو 200 إسرائيلي ونقلهم إلى قطاع غزة. 

هذا وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "إسرائيل تستعد لحرب طويلة بعد تجاوز عدد قتلاها الـ1300، وسط تقديرات بأن "حماس" تستعد لصراع طويل معها.

المصدر: RT

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