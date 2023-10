RT تحصل على صورة للمناشير التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة صباح اليوم (فيديو)

Imagine they're handing out evacuation warnings in the southern #Gaza Valley, making it feel like the citizens are caught up in a real-life video game, just like PUBG.



رمي مناشير تحذير للمواطنين بغزة للاخلاء جنوب وادي #غزة#GazaUnderAttackpic.twitter.com/1RxniJQV9E