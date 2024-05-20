الطوارئ الروسية تنشر مشاهد تحميل مروحية من نوع خاص لإرسالها للبحث عن طائرة رئيسي (فيديو)

نشرت وزارة الطوارئ الروسية مشاهد تحميل مروحية على متن طائرة نقل من طراز "إيل-76" لإرسالها إلى إيران للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتُظهر المشاهد مروحية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية يتم تحميلها على متن طائرة باستخدام رافعات ومعدات خاصة.

وبناء على طلب الجانب الإيراني، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس والمعدات للمساعدة في العثور على مروحية رئيس إيران على وجه السرعة.

المصدر: RT