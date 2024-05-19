"واي نت" تجيب عن سؤال هل نجا رئيسي ومن معه من حادث المروحية بلسان مسؤولين إسرائيليين

أفاد موقع "واي نت" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن إسرائيل ليست متورطة في حادث مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، مرجحين أن يكون رئيسي ومن معه قد لقوا مصرعهم.

وذكر الموقع أن كبار المسؤولين الإسرائيليين صرحوا بشكل غير رسمي بأنهم "في إسرائيل، وكذلك في الغرب، يرجحون أن الرئيس الإيراني "لم ينج" من حادث المروحية.

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وأكد مسؤولون إسرائيليون لم يذكر أسماءهم أيضا أنهم لا يتوقعون "عواقب على إسرائيل" أو تغييرات في سياسة طهران تجاه تل أبيب فيما يتعلق بالحادث.

وأشاروا إلى أن العواقب المحتملة تعتمد على من سيحل محل رئيسي كرئيس للجمهورية الإيرانية في حال مصرعه.

ونقلت القناة "13" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين مساء يوم الأحد قولهم إنه لا علاقة لإسرائيل في الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

المصدر: "واي نت"