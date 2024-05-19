لحظة بلحظة.. حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

قالت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الأحد إن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

- المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي وبعض المسؤولين الآخرين.

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- بعض مرافقي الرئيس الإيراني في المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء الحادث دون خسائر في الأرواح.

- المروحية التي سقطت هي واحدة من 3 مروحيات كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

- وصول مروحيتين تقلان بعض الوزراء بينهم وزيرا الطاقة والمواصلات ومسؤولون آخرون، بسلام إلى وجهتهما.

- فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث في منطقة ورزقان.

- فرق البحث والإنقاذ وصلت بعد حوالي ساعة من إعلان الحادث وبدأت عمليات البحث.

- تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة إلى المنطقة.

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- عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف.

- وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي: تم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها.

- وزير الداخلية الإيراني: تواصلنا مع مرافقي الرئيس لكن ظروف المنطقة معقدة وتعيق بعض الاتصالات.

- وزير الداخلية: نحن بانتظار وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث لتزويدنا بالمعلومات.

- "تسنيم": فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة بدأت المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على المروحية.

- منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني: أرسلنا طائرات مسيرة تابعة للهلال الأحمر إلى موقع حادث مروحية الرئيس.

- مكان حادث المروحية التي تقل الرئيس ومرافقيه في محيط قرية أوزي الواقعة في غابات أرسباران.

- منطقة الحادث من المناطق التي يصعب الوصول إليها وتضع صعوبات أمام فرق الإنقاذ.

- رئيس جمعية الهلال الأحمر بير حسين كوليوند: إحدى فرق الإنقاذ وصلت إلى منطقة قريبة من النقطة المحتملة لحادثة المروحية.

- إرنا عن المتحدث باسم إدارة الطوارئ بابك یكتابرست: تم إرسال 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث

- بابك یكتابرست: لا توجد إمكانية للإنقاذ الجوي بسبب الضباب الكثيف.

- یكتابرست: منذ الإعلان عن الحادث تم إرسال فرق الإنقاذ الطارئة.

- یكتابرست: تم إرسال مروحية طوارئ لتقديم الإغاثة ولكن بسبب الضباب الكثيف لم تتمكن من الهبوط في المنطقة واضطرت للعودة.

- التلفزيون الإيراني: لا توجد معلومات مؤكدة عن مكان حادث مروحية الرئيس.

يتبع..