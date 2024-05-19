"نيويورك تايمز" تتحدث عن لحظة حساسة تخص حادث مروحية رئيسي

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن حادث مروحية رئيس إيران إبراهيم رئيسي يأتي في لحظة حساسة بالعلاقات الدولية، بعد أيام من محادثات أمريكية إيرانية لمحاولة الحد من خطر نشوب صراع واسع.

وقالت الصحيفة: "يأتي حادث مروحية الرئيس الإيراني في لحظة حساسة للعلاقات الدولية، بعد أيام فقط من إجراء مسؤولين أمريكيين وإيرانيين كبار محادثات عن طريق وسطاء في محاولة لنزع فتيل التهديد بنشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط".

إقرأ المزيد

أفاد موقع "أكسيوس" أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران أجروا محادثات غير مباشرة في سلطنة عمان بشأن الحد من مخاطر التصعيد الجديد في الشرق الأوسط.

وقال الموقع نقلا عن مصدرين مطلعين: "أجرى مسؤولان كبيران في إدارة بايدن محادثات غير مباشرة في سلطنة عمان هذا الأسبوع مع مسؤولين إيرانيين حول كيفية تجنب تصعيد الهجمات الإقليمية". مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين ممثلين أمريكيين وإيرانيين منذ يناير.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

المصدر: "نوفوستي"