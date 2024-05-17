"أكسيوس": مباحثات إيرانية أمريكية على مستوى رفيع في سلطنة عمان لمنع التصعيد بين طهران وتل أبيب

أفاد موقع "أكسيوس" أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران أجروا محادثات غير مباشرة في سلطنة عمان بشأن الحد من مخاطر التصعيد الجديد في الشرق الأوسط.

ومن الجانب الأمريكي، شارك في المحادثات مبعوث البيت الأبيض ومنسق شؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، والقائم بأعمال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران أبرام بالي.

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وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين: "أجرى مسؤولان كبيران في إدارة بايدن محادثات غير مباشرة في سلطنة عمان هذا الأسبوع مع مسؤولين إيرانيين حول كيفية تجنب تصعيد الهجمات الإقليمية".

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين ممثلين أمريكيين وإيرانيين منذ يناير.

والسبب وراء عقد هذه المحادثات هو أحداث أبريل، عندما أطلق الإيرانيون، ردا على قصف قنصليتهم في سوريا، حوالي 350 طائرة مسيّرة هجومية وصواريخ باليستية وصواريخ كروز على إسرائيل.

المصدر: "نوفوستي"