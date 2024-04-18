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الولايات المتحدة تفرض قيودا على تنقل وزير الخارجية الإيراني في نيويورك

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الولايات المتحدة تفرض قيودا على تنقل وزير الخارجية الإيراني في نيويورك
Legion-Media Hannes P. Albert/Dpa
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
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أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض قيود على تنقل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في نيويورك أثناء مشاركته في فعاليات للأمم المتحدة.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة فرضت قيودا إضافية على السفر لوفد وزير الخارجية الإيراني".

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وأوضح أن تنقل الوزير وأفراد الوفد المرافق له سيكون محدودا ضمن المناطق المحيطة بمقر الأمم المتحدة ومقر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة ومقر إقامة المندوب الدائم.

وليست هذه المرة الأولى حيث تفرض الولايات المتحدة قيودا على تنقلات مسؤولين إيرانيين على أراضيها.

وكانت واشنطن قد فرضت قيودا على تنقل وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف أثناء مشاركته في فعاليات الأمم المتحدة أيضا.

المصدر: نوفوستي

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