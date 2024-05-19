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الخارجية البوليفية تعرب في بيان عن أملها في نجاة الرئيس الإيراني من الحادث

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الخارجية البوليفية تعرب في بيان عن أملها في نجاة الرئيس الإيراني من الحادث
Legion-Media
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قالت وزارة الخارجية البوليفية إن السلطات في البلاد تتابع بقلق الوضع المتعلق بمروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتأمل في العثور على جميع الركاب أحياء.

أكدت الخارجية البوليفية في بيان: نتابع بقلق الوضع بعد الهبوط الصعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونأمل أن يتمكن رجال الإنقاذ من العثور على جميع من كانوا على متن المروحية أحياء”.

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وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تحطمت شمال غربي البلاد في أزربايجان، وقد توجهت فرق الإنقاد إلى هناك وباشرت عمليات البحث.

المصدر: نوفوستي

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