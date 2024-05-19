الرئيس العراقي يعرض تقديم كل مساعدة ممكنة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال شريف دعم العراق وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال الرئيس العراقي في بيان على منصة "إكس": "تلقينا بقلق كبير الأنباء حول حادثة طائرة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي والمرافقين له، أجرينا اتصالا هاتفيا مع السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق المتواجد في طهران للاطلاع على تطورات الحادثة".

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وأضاف: "أكدنا دعم العراق وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة في عمليات البحث".

وأصدر رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني توجيهات لوزير الداخلية والهلال الأحمر العراقي لعرض الإمكانات المتوفرة على إيران للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

المصدر: RT