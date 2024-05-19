إيران.. قائد الحرس الثوري يتوجه إلى منطقة حادث مروحية رئيس الجمهورية

توجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي وعدد من القادة إلى منطقة حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

ووصل القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي إلى منطقة الحادث برفقة عدد من القادة لمتابعة عمليات البحث عن المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية عن كثب.

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يذكر أنه بعد تدشين سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على نهر آرس الحدودي المشترك، وفي الطريق إلى تبريز لتدشين مشروع "تحسين جودة مصفاة تبريز" ظهر الأحد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

هذا وقال مراسل RT مساء يوم الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني.

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن وكالة "تسنیم" الإيرانية قالت نقلا عن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الشرقية، إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية