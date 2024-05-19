لقطات توثق الوضع الجوي في منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه (فيديو)

قالت وسائل إعلام إيرانية إن الظروف الجوية القاسية تصعب من مهمة فرق البحث والإنقاذ التي انتشرت في مكان حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتحدث التلفزيون الإيراني عن ضباب كثيف في سماء المنطقة إضافة إلى تضاريس جبلية وعرة.

ووثقت لقطات الوضع الجوي في منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه.

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وأعلن التلفزيون الرسمي بعد ظهر الأحد عن وقوع "حادث صعب" لطائرة مروحية كانت تقل رئيسي إضافة إلى مسؤولين آخرين بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

هذا وقال مراسل RT مساء يوم الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني.

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن وكالة "تسنیم" الإيرانية قالت نقلا عن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الشرقية، إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية