مساعد وزير الخارجية الإيراني يروي تفاصيل تواصله مع إمام جمعة مدينة تبريز في اللحظات الأولى للحادث

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري مساء اليوم، إنه في اللحظات الأولى لحادث المروحية تواصلنا مع إمام جمعة مدينة تبريز محمد علي آل هاشم، فيما أوضح لنا أن"حالته الصحية سيئة".

وأوضح مهدي صفري، قائلا: "في اللحظات الأولى للحادثة تواصلنا مع إمام جمعة مدينة تبريز محمد علي آل هاشم، وقال لنا حالتي الصحية سيئة وأسمع صوت سيارات الإسعاف".

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كما أضاف: إمام جمعة مدينة تبريز محمد علي آل هاشم، حيث كان يرافق الرئيس الإيراني اتصل بعد حادثة المروحية، وقال إن وضعه الصحي سيء".

يذكر أن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران، حيث كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان.

هذا وقال مراسل RT مساء يوم الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني.

وأوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

كما قالت وكالة "تسنیم" الإيرانية إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية