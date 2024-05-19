بالفيديو.. آلاف الإيرانيين يتجمعون بساحة ولي العصر في طهران للدعاء للرئيس الإيراني

تجمع سكان العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد في ساحة ولي العصر للدعاء للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالنجاة والسلامة، بعد تعرض مروحيته لحادث في محافظة أذربايجان الشرقية.

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وتداول رواد مواقع النواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تجمع آلاف الإيرانيين في الساحة للدعاء لرئيسي ومرافقيه الذين كانوا معه على متن الطائرة.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

هذا وقال مراسل RT مساء يوم الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني.

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن طائرة الرئيس حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

المصدر: RT