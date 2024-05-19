فوتشيتش يدعو إلى إجراء تحقيق في حادث مروحية الرئيس الإيراني

دعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى إجراء تحقيق في حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأعرب عن أمله في الحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وكتب فوتشيتش على منصة "إكس": "لقد صدمت بنبأ الحادث الذي وقع مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وآمل أن يتم التحقيق في هذه القضية، وأن يحافظ الشعب الإيراني على الاستقرار".

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وعلق أيضا نائب رئيس وزراء صربيا ألكسندر فولين، الذي كان يرأس وكالة الأمن والمعلومات على حادث مروحية رئيسي، قائلا إن "زعماء العالم الحر في خطر".

وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أن أجهزة المخابرات الإيرانية، التي تعد من الأفضل في العالم، ستكتشف ما حدث للرئيس الإيراني، ولكن من الصعب للغاية بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي (روبرت) فيتسو واختفاء الرئيس رئيسي التخلص من الانطباع بأن زعماء العالم الحر هم الذين في خطر. في العالم الذي نعيش فيه، الحرية يُعاقب عليها".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

المصدر: "نوفوستي"