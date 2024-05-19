الخارجية التركية تصدر بيانا عن آخر التطورات المتعلقة بحادث مروحية رئيسي

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها تتابع بحزن التطورات المتعلقة بحادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وقالت الخارجية التركية في بيانها: "نتابع بحزن التطورات المتعلقة بتحطم المروحية في إيران، اليوم 19 مايو. ونأمل أن يكون المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، آمنين وبصحة جيدة، وننقل تمنياتنا للشعب الإيراني الشقيق بالشفاء العاجل".

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وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة (لتقديم كافة أنواع الدعم لأنشطة البحث والإنقاذ)".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

المصدر: RT