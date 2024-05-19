"حماس" تعلق على "حادث مروحية" الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

أعرب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، عن قلق الحركة من الأنباء التي تحدثت عن تعرض طائرة مروحية كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لحادث "هبوط صعب".

وأفادت وكالة "مهر للأنباء" بأن الرشق قال على حسابه في منصة "تلغرام" إن "قلوبنا مع الشعب الإيراني الشقيق.. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلطف بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وكل من معهم".

إقرأ المزيد

وقالت وسائل إعلام إيرانية مساء الأحد إن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكانت المروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.

كما أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أنه وبعد افتتاح سد قيز قلعه سي كان رئيسي والوفد المرافق له في طريق العودة بعدة مروحيات واضطرت إحداها إلى القيام بهبوط اضطراري صعب بسبب سوء الأحوال الجوية والوضع في المنطقة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية