رئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة الإيرانية توظف كل قدراتها للعثور على مروحية الرئيس رئيسي

أوعز رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، للقوات المسلحة والحرس الثوري والشرطة باستخدام كل إمكاناتهم للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وأكد باقري أن القوات المسلحة تتواجد في المنطقة منذ الساعات الأولى وتقوم بعمليات البحث.

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وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف.

وصرح وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بأنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها.

وأوضح وزير الداخلية أنهم تواصلوا مع مرافقي الرئيس لكن ظروف المنطقة معقدة وتعيق بعض الاتصالات.

المصدر: "مهر"