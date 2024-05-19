محمد بن زايد يوجه بتقديم ما يمكن من دعم لعمليات البحث والإنقاذ عن رئيس إيران

أكدت الإمارات أنها تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن الحادث المؤسف الذي وقع للمروحية التي تقل رئيس إيران إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان وعددا من المسؤولين.

وأعرب سيف محمد الزعابي سفير الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان له "عن أمنياته بأن تتكلل عمليات البحث والإنقاذ بالنجاح وأن يحفظ الله فخامته ومعالي اللهيان ومرافقيهما"، وفق بيان أصدرته الخارجية الإماراتية.

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وأكد أن السفارة تلقت تعليمات وتوجيهات من القيادة بتوفير المساعدة إلى إيران والاستعداد التام لتقديم ما يمكن في دعم عمليات البحث والإنقاذ.

وأكد الزعابي وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الشعب الإيراني في هذه الظروف الحرجة.

هذا وقال مراسل RT مساء الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن طائرة الرئيس حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

يذكر أن مروحية الرئیس الإيراني تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت وسائل إعلام أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل أيضا وزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

المصدر: RT + وكالات