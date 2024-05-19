 
مباشر

بناء على طلب طهران.. الاتحاد الأوروبي يفعّل خدمات الأقمارالصناعية للبحث عن مروحية رئيس إيران

أخبار العالم

بناء على طلب طهران.. الاتحاد الأوروبي يفعّل خدمات الأقمارالصناعية للبحث عن مروحية رئيس إيران
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xkki

أعلنت المفوضية الأوروبية مساء اليوم أنها قامت بتفعيل خدمة الخرائط بالقمر الصناعي لمساعدة فرق الإنقاذ وتسهيل جهود البحث عن موقع مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأعلنت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات أنه "بناء على طلب المساعدة الإيرانية، نقوم بتفعيل خدمة كوبرنيكوس للاستجابة السريعة".

وأوضح المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش عبر منصة "إكس": "بناء على طلب مساعدة من إيران، نفعل خدمة خرائط الاستجابة السريعة (كوبرنيكوس إي إم إس) التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب حادث المروحية".

هذا وقال مراسل RT مساء يوم الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

بناء على طلب طهران.. الاتحاد الأوروبي يفعّل خدمات الأقمارالصناعية للبحث عن مروحية رئيس إيران

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن طائرة الرئيس حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

بناء على طلب طهران.. الاتحاد الأوروبي يفعّل خدمات الأقمارالصناعية للبحث عن مروحية رئيس إيران

يذكر أن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران، حيث كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان.

إقرأ المزيد
"واي نت" تجيب عن سؤال هل نجا رئيسي ومن معه من حادث المروحية بلسان مسؤولين إسرائيليين

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا