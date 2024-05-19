أردوغان يعرض تقديم ما يلزم من دعم ضروري لإيران بعد تعرض رئيسي لحادث مروحية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم إنه يشعر بحزن عميق عقب ورود أنباء حول حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، آملا أن يتلقى أخبارا طيبة في أقرب وقت.

وكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منصة "إكس": نشعر بحزن عميق، لتعرض الرئيس الإيراني، أخي إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له لحادث مروحية".

İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2024

وأضاف: "أود أن أعرب عن أننا، كجمهورية تركيا، نتابع الحادث عن كثب في اتصال وتنسيق كاملين مع السلطات الإيرانية، وأننا على استعداد لتقديم أي دعم ضروري".

كما أكد أردوغان: "باسم بلدي، أنقل أطيب تمنياتي إلى جارتنا وصديقتنا وشقيقتنا إيران، شعبا وحكومة، وآمل أن نتلقى أخبارا طيبة عن السيد الرئيس والوفد المرافق له في أقرب وقت ممكن".

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن "أنقرة تراقب الوضع عن مروحية رئيسي، وتأمل في سلامة من كانوا على متنها". كما عرضت "كل مساعدة ممكنة لإيران في عمليات البحث والإنقاذ".

يذكر أن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران، حيث كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.

كما قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي مساء الأحد، إنه لا توجد أنباء جديدة عن مروحية الرئيس.

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المصدر: RT