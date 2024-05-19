إيران.. رئيس منظمة الطوارئ يشرف على عمليات البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي (فيديو)

وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام إيرانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس منظمة الطوارئ والدعم الإيرانية خلال إشرافه على عمليات البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكانت مقاطع فيديو قد وثقت الظروف الجوية القاسية التي تصعّب من مهمة فرق البحث والإنقاذ التي انتشرت في مكان حادث مروحية الرئيس.

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وتحدث التلفزيون الإيراني عن ضباب كثيف في سماء المنطقة إضافة إلى تضاريس جبلية وعرة.

يذكر أنه بعد تدشين سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على نهر آرس الحدودي المشترك، وفي الطريق إلى تبريز لتدشين مشروع "تحسين جودة مصفاة تبريز" ظهر الأحد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

هذا وقال مراسل RT مساء يوم الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني.

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن وكالة "تسنیم" الإيرانية قالت نقلا عن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الشرقية، إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة.

المصدر: RT