مراسل RT: مسيّرة "بيرقدار أكينجي" التركية دخلت المجال الجوي الإيراني للبحث عن مروحية رئيسي

قال مراسل RT فجر يوم الاثنين إن مسيرة بيرقدار أكينجي التركية دخلت المجال الجوي الإيراني للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ووثقت مواقع رصد الطائرات دخول طائرة "أكينجي" التركية للأراضي الإيرانية في طريقها لمنطقة حادث طائرة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له شمال غربي إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنه بناء على طلب السلطات الإيرانية تم تخصيص مسيرة ومروحية ذات قدرات رؤية ليلية للمشاركة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.

وقالت الدفاع التركية في بيان على منصة "إكس": "بناء على الطلب الذي تقدمت به السلطات الإيرانية، من خلال وزارة خارجيتنا، فقد تمّ تخصيص طائرة مسيرة من طراز "آكبنجي"، مروحية من طراز "كوغار" ذات قدرات رؤية ليلية، للمشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ، للمروحية المفقودة، التابعة للرئيس الإيراني، والوفد المرافق له".

İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir.… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2024

من جهتها، أكدت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" أن إيران طلبت عبر وزارة الخارجية التركية طائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ للرؤية الليلية.

وأشارت في بيان إلى أن 32 من أفراد البحث والإنقاذ من متسلقي الجبال و6 مركبات من مديريتي ڤان وأرزوروم آفاد الإقليميتين انطلقتا للوصول إلى المنطقة.

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يذكر أنه بعد تدشين سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على نهر آرس الحدودي المشترك، وفي الطريق إلى تبريز لتدشين مشروع "تحسين جودة مصفاة تبريز" ظهر الأحد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

هذا وقال مراسل RT مساء يوم الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني.

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن وكالة "تسنیم" الإيرانية قالت نقلا عن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الشرقية، إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة.

المصدر: RT + وسائل إعلام