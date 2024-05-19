الولايات المتحدة تتابع التقارير حول "الهبوط الاضطراري" لمروحية الرئيس الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتابع التقارير حول "الهبوط الاضطراري" للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت وزارة الخارجية: "نتابع عن كثب التقارير التي تتحدث عن احتمال هبوط اضطراري لمروحية في إيران، كان على متنها الرئيس ووزير خارجية البلاد".

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وقالت وسائل إعلام إيرانية مساء الأحد إن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكانت هذه القافلة تضم 3 مروحيات ووصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء بينهم وزيرا الطاقة والمواصلات ومسؤولان آخران، بسلام إلى وجهتهما.

المصدر: "نوفوستي"