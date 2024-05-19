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الولايات المتحدة تتابع التقارير حول "الهبوط الاضطراري" لمروحية الرئيس الإيراني

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الولايات المتحدة تتابع التقارير حول
Globallookpress Iranian Presidency Office
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتابع التقارير حول "الهبوط الاضطراري" للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت وزارة الخارجية: "نتابع عن كثب التقارير التي تتحدث عن احتمال هبوط اضطراري لمروحية في إيران، كان على متنها الرئيس ووزير خارجية البلاد".

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وقالت وسائل إعلام إيرانية مساء الأحد إن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكانت هذه القافلة تضم 3 مروحيات ووصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء بينهم وزيرا الطاقة والمواصلات ومسؤولان آخران، بسلام إلى وجهتهما.

المصدر: "نوفوستي"

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