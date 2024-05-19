رئيس أذربيجان: أشعر بقلق بالغ حيال حادثة مروحية الرئيس الايراني ومستعدون لتقديم أي مساعدة مطلوبة

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إنهم يشعرون بقلق بالغ عقب ورود أخبار تفيد بأن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قامت بهبوط اضطراري صعب.

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وقال علييف في تدوينة على منصة "X" مساء الأحد: "اليوم، وبعد توديعنا الودي لرئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي، شعرنا بقلق عميق إزاء أنباء هبوط طائرة هليكوبتر تقل الوفد الأعلى في إيران".

وأضاف: "صلواتنا إلى الله عز وجل مع الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له".

وأكد أن أذربيجان بوصفها دولة جارة وصديقة وشقيقة لإيران، على استعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة.

Today, after bidding a friendly farewell to the President of the Islamic Republic of Iran, Ebrahim Raisi, we were profoundly troubled by the news of a helicopter carrying the top delegation crash-landing in Iran. Our prayers to Allah Almighty are with President Ebrahim Raisi and… — Ilham Aliyev (@presidentaz) May 19, 2024

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

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وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

وأضافت أن مروحية الرئيس الإيراني اضطرت للهبوط لرداءة الأحوال الجوية، مبينة أن "الظروف الجوية السيئة تعيق وصول فرق الإغاثة إلى مروحية رئيسي".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف.

وصرح وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بأنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها.

وأوضح الوزير أنهم تواصلوا مع مرافقي الرئيس لكن ظروف المنطقة معقدة وتعيق بعض الاتصالات.

المصدر: RT