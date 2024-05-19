الخارجية اللبنانية تصدر بيانا حول حادث مروحية الرئيس الإيراني

ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية مساء اليوم في بيان أنها تتابع بقلق شديد الأنباء المتداولة حول حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له.



وأوضحت الخارجية اللبنانية في بيان: "تتابع وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بقلق شديد الأنباء المتداولة حول حادثة الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني د. إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية د. حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق".

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كما أضاف البيان: "تؤكد الوزارة على تعاطفها مع حكومة وشعب وإيران في هذه المحنة، وتمنياتها بالسلامة والوصول إلى بر الأمان للرئيس الإيراني ومرافقيه".

يذكر أن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران، حيث كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان.

هذا وقال مراسل RT مساء يوم الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني.

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن طائرة الرئيس حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

المصدر: RT