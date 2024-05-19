رئيس باكستان: نشعر بالقلق من أنباء حادث مروحية الرئيس الإيراني

قال الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، مساء يوم الأحد، إنه يشعر بقلق بالغ عقب ورود أنباء حول حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأعلنت الرئاسة الباكستانية أن "الرئيس آصف علي زرداري يتمنى لنظيره الإيراني دوام الصحة حتى يتمكن من الاستمرار في خدمة الشعب الإيراني".

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هذا وقالت وسائل إعلام إيرانية مساء الأحد إن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكانت المروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.

كما قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي مساء الأحد، إنه لا توجد أنباء جديدة عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

فيما أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أنهم تواصلوا مع مرافقي الرئيس لكن ظروف المنطقة معقدة وتعيق بعض الاتصالات.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية