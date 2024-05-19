مراسل RT: الهلال الأحمر العراقي جهز 4 فرق بحث وإنقاذ لإرسالها إلى إيران

قال مراسل RT مساء الأحد إن الهلال الأحمر العراقي جهز 4 فرق بحث وإنقاذ لإرسالها جوا إلى إيران لمساعدة الهلال الأحمر الإيراني في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وذكر المراسل أن الفرق مكونة من 20 شخصا مجهزين بمعدات بحث وإنقاذ.

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وفي وقت سابق أصدر رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني توجيهات لوزير الداخلية والهلال الأحمر العراقي لعرض الإمكانات المتوفرة على إيران للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان: "إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي وبقية الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فقدت في شمال إيران".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إنه "لا توجد أنباء جديدة عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي".

وأفاد علي بهادري جهرمي: "نعيش ظروفا صعبة ومعقدة.. من حق الشعب ووسائل الإعلام معرفة آخر الأخبار والتقارير حول حادثة مروحية الرئيس الإيراني، لكن نظرا لظروف مكان الحادث وسوء الأحوال الجوية يمكننا القول إنه لا يوجد أي جديد".

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وأضاف علي بهادري جهرمي: "في هذه اللحظات الصبر والدعاء والثقة في مجموعات الإغاثة هي طريقنا الوحيد".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

وأضافت أن مروحية الرئيس الإيراني اضطرت للهبوط لرداءة الأحوال الجوية، مبينة أن "الظروف الجوية السيئة تعيق وصول فرق الإغاثة إلى مروحية رئيسي".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية