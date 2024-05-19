المرشد الأعلى الإيراني: على الشعب الإيراني ألا يقلق ولن يكون هناك خلل في عمل البلاد

أعرب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مساء يوم الأحد عن قلقه إزاء حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

ووفق ما نشره المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية علي بهادري جهرمي، قال المرشد الإيراني: "نسأل الله أن يعيد رئيس الجمهورية المحترم والوفد المرافق له إلى أحضان الشعب الإيراني".

وأضاف خامنئي: "ندعو الجميع إلى الدعاء لهذا الجمع الخدوم".

وأفاد المرشد الإيراني: "على الشعب الإيراني ألا يقلق.. لن يحدث أي خلل في البلاد"، وفق ما نقله علي بهادري جهرمي.

رهبر معظم انقلاب اسلامی: امیدواریم خداوند متعال رئیس جمهور محترم و مغتنم و همراهان ایشان را به آغوش ملت برگرداند. همه برای سلامت این جمع خدمت‌گزار دعا کنند.

ملت ایران نگران و دلواپس نباشند، هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی‌آید. — علی بهادری جهرمی (@alibahaadori) May 19, 2024

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إنه "لا توجد أنباء جديدة عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي".

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وأفاد علي بهادري جهرمي: "نعيش ظروفا صعبة ومعقدة.. من حق الشعب ووسائل الإعلام معرفة آخر الأخبار والتقارير حول حادثة مروحية الرئيس الإيراني، لكن نظرا لظروف مكان الحادث وسوء الأحوال الجوية يمكننا القول إنه لا يوجد أي جديد".

وأضاف علي بهادري جهرمي: "في هذه اللحظات الصبر والدعاء والثقة في مجموعات الإغاثة هي طريقنا الوحيد".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

وأضافت أن مروحية الرئيس الإيراني اضطرت للهبوط لرداءة الأحوال الجوية، مبينة أن "الظروف الجوية السيئة تعيق وصول فرق الإغاثة إلى مروحية رئيسي".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية