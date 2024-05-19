بيسكوف: بوتين يتابع عن كثب الوضع حول حادث مروحية رئيسي

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتابع عن كثب الوضع حول حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال بيسكوف: "الرئيس الروسي يتابع بعناية شديدة جميع المعلومات التي ترد فيما يتعلق بوضع المروحية التي كان فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

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وأمر بوتين في وقت سابق بإرسال طائرتين متطورتين مع مروحيات خاصة إلى تبريز خلال ساعة مع 50 من رجال الإنقاذ الجبليين للمساعدة في العثور على مروحية رئيسي.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

المصدر: RT