وزارة الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن البحث عن مروحية رئيسي وعبد اللهيان

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية فجر يوم الاثنين بيانا أعربت من خلاله عن شكرها لتضامن عدد كبير من الدول والحكومات والمنظمات الدولية مع إيران.

وقالت الوزارة في بيان: "بعد ظهر يوم الأحد الماضي تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية وبعض المرافقين الآخرين، للأسف، لحادث في منطقة فارزغان بمحافظة أذربيجان الشرقية".

وأضافت "على الرغم من الظروف الجوية السيئة، فإن جهود وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث تتواصل بكل جدية وأمل".

وأعربت الخارجية في بيانها عن خالص شكرها وتقديرها للتعبير عن المشاعر الإنسانية وتضامن عدد كبير من الحكومات والدول والمنظمات الدولية مع حكومة وشعب إيران وعروض العون والمساعدة لعملية البحث والإنقاذ.

يذكر أنه بعد تدشين سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على نهر آرس الحدودي المشترك، وفي الطريق إلى تبريز لتدشين مشروع "تحسين جودة مصفاة تبريز"، ظهر الأحد، تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

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وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

هذا وقال مراسل RT مساء يوم الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني.

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة.

وتمنى المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن وكالة "تسنیم" الإيرانية قالت نقلا عن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الشرقية، إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة.

المصدر: RT