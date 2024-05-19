نائبة مصرية: مشاركة القطاع الخاص "يوم أسود في تاريخ الصحة المصرية"

اعترضت النائبة المصرية مها عبدالناصر، عن الحزب المصري الديمقراطي، على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات، محذرة من أن التاريخ سيذكر أن هذه الحكومة أجرت المستشفيات.

وقالت عبدالناصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: "هذا اليوم سيكون يوما أسود في تاريخ الصحة المصرية".

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واعترض المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وقرر حذف الجملة من المضبط، قائلا: "تحذف العبارة، هو يا نعطي الكلمة بحرية إما نخرج عن النص ونقول القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، لا أيامنا كلها بيضة وحلوة إن شاء الله".

من جهته، قال النائب أحمد فرغلي: "الحكومة تفتح بابا خلفيا للتخلي عن مسؤولياتها وفشلها في إدارة المستشفيات الحكومية، والحكومة فشلت في الإدارة، فكيف تنجح في الرقابة؟!".

وفي وقت سابق، أكد نقيب الأطباء المصريين، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل.

وخاطب الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" والمزمع مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب صباح غد الأحد.

المصدر: RT