لحظة بلحظة.. تفاصيل وتطورات حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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لا تزال عمليات البحث جارية عن مروحية الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له بعد تعرضها لحادث "هبوط صعب" في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، وسط ترقب عالمي.
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