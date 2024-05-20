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المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية ينعى الرئيس إبراهيم رئيسي ويصفه بسيد الشهداء

لحظة بلحظة.. تفاصيل وتطورات حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أخبار العالم

لحظة بلحظة.. تفاصيل وتطورات حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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لا تزال عمليات البحث جارية عن مروحية الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له بعد تعرضها لحادث "هبوط صعب" في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، وسط ترقب عالمي.

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