 
مباشر
عاجل
المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية ينعى الرئيس إبراهيم رئيسي ويصفه بسيد الشهداء

مشاهد لفرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر أثناء عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني (فيديو)

أخبار العالم

مشاهد لفرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر أثناء عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني (فيديو)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xkme

نشرت وكالة "إسنا" الإيرانية مقطع فيديو يوثق عمل فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر أثناء عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

وكتبت الوكالة: "بعد حوالي 15 ساعة من وقوع الحادث مروحية الرئيس ووزير الخارجية وإمام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية وغيرهم، تمكن رجال الإنقاذ في الهلال الأحمر أخيرا من تحديد مكان الحادث واكتشاف مكان المروحية رغم الظروف الجوية الصعبة".

ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية اليوم الاثنين، المشاهد الأولى من العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني التي سقطت في محافظة أذربيجان الشرقية.

إقرأ المزيد
التلفزيون الإيراني: لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية
التلفزيون الإيراني: لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية

وتحطمت مروحية رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، في ظروف جوية سيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

وقادت فرق الإنقاذ منذ ساعات عصر أمس الأحد، جهودا كثيفة للوصول إلى مكان الحادث، وقد عوقت الظروف الجوية والضباب والأمطار، وصول الآليات، ما دفع فرق راجلة إلى تمشيط المكان بحثا عن الحطام.

 

المصدر: إسنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا