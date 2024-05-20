التلفزيون الإيراني: لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية

أعلن التلفزيون الإيراني الاثنين أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية التابعة للرئيس الإيراني ابراهبم رئيسي.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنه لا أثر لوجود أحياء ممن كانوا على متن مروحية الرئيس.

وتحطمت مروحية رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، في ظروف جوية سيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

وقادت فرق الإنقاذ منذ ساعات عصر أمس الأحد، جهودا كثيفة للوصول إلى مكان الحادث، وقد عوقت الظروف الجوية والضباب والأمطار، وصول الآليات، ما دفع فرق راجلة إلى تمشيط المكان بحثا عن الحطام.

وأظهرت الصور الأولى، المروحية المحطمة بشكل كامل.

لحظۀ پیداشدن لاشه بالگرد توسط تیم پهپادی ایرانی pic.twitter.com/cfiHce7P2a — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) May 20, 2024

المصدر: إعلام إيراني