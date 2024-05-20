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مسؤول إيراني لرويترز: طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم

وكالة الأنباء الإيرانية: تم العثور على مكان مروحية رئيسي وفرق الإنقاذ تقترب منه (فيديو)

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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، الاثنين، بأنه تم العثور على مكان مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تقترب من مكان الحادث.

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لحظة بلحظة.. حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
لحظة بلحظة.. حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني: "وجدنا مكان مروحية الرئيس ونحن نتحرك باتجاهه وتفصلنا عنه مسافة كيلومترين".

وبينت صور جوية متداولة، مكان تحطم الطائرة.

وكالة الأنباء الإيرانية: تم العثور على مكان مروحية رئيسي وفرق الإنقاذ تقترب منه (فيديو)   صورة متداولة لمكان سقوط مروحية الرئيس الإيراني

ونشرت وكالة "إسنا" أيضا، مشاهد تظهر تحرك قوات الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر باتجاه المروحية المنكوبة التابعة للرئيس الإيراني والفريق المرافق له.

وأظهرت مشاهد وصول رجال الإنقاذ إلى المكان الأقرب لمروحية رئيسي.

في هذا الصدد، قال قيادي في الحرس الثوري الإيراني إنه لا يمكن التنبؤ بمصير المروحية وركابها وسنصل إلى مكانها بعد دقائق قليلة.

بدوره، قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم.

يتبع..

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