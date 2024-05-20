وكالة الأنباء الإيرانية: تم العثور على مكان مروحية رئيسي وفرق الإنقاذ تقترب منه (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، الاثنين، بأنه تم العثور على مكان مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تقترب من مكان الحادث.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني: "وجدنا مكان مروحية الرئيس ونحن نتحرك باتجاهه وتفصلنا عنه مسافة كيلومترين".

کولیوند رئیس هلال احمر: بالگرد رئیس جمهور پیدا شده و در حال حرکت به سمت محل هستیم. هیچ جزئیاتی نداریم. اجازه بدهید بالای سر بالگرد برسیم تا جزئیات را اعلام کنیم. حدود ۲ کیلومتر با بالگرد فاصله داریم. pic.twitter.com/OxVAednffh — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) May 20, 2024

وبينت صور جوية متداولة، مكان تحطم الطائرة.

ونشرت وكالة "إسنا" أيضا، مشاهد تظهر تحرك قوات الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر باتجاه المروحية المنكوبة التابعة للرئيس الإيراني والفريق المرافق له.

تصاویری از حرکت نیروهای امدادی هلال احمر به‌سوی #بالگرد سانحه دیده #رئیس_جمهور و تیم همراه#رئیسیpic.twitter.com/374Zuib4Tp — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) May 20, 2024

وأظهرت مشاهد وصول رجال الإنقاذ إلى المكان الأقرب لمروحية رئيسي.

في هذا الصدد، قال قيادي في الحرس الثوري الإيراني إنه لا يمكن التنبؤ بمصير المروحية وركابها وسنصل إلى مكانها بعد دقائق قليلة.

بدوره، قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم.

يتبع..