السفارة الروسية في طهران تنكس العلم حدادا على أرواح الرئيس الإيراني والوفد المرافق له (فيديو)

نكست السفارة الروسية في طهران العلم الروسي حدادا على أرواح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وأشارت البعثة الدبلوماسية في السفارة إلى أن تنكيس العلم جاء "تضامنا مع الأصدقاء الإيرانيين".

وتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالتعازي في الوفاة المأساوية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم المروحية.

كما توافد المواطنون الروس إلى السفارة الإيرانية في موسكو لوضع الزهور على باب السفارة، تخليدا لذكرى الرئيس الإيراني.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

المصدر: نوفوستي