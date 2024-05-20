البيت الأبيض يحمّل طهران مسؤولية مصرع رئيسي جراء تحطم مروحيته

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن العقوبات على توريد قطع الغيار لا يمكن أن تؤدي إلى تعطل و"تحطم مروحية" الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "إن الولايات المتحدة ترفض الاتهامات بأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على توريد قطع الغيار إلى إيران كان من الممكن أن تؤدي إلى تحطم المروحية التي كان يستقلها الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي".

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وأضاف: "كل دولة، بغض النظر مهما كانت، تتحمل مسؤوليتها الخاصة عن ضمان سلامة وموثوقية معداتها، بما في ذلك الطيران المدني، لذا فإن هذا اتهام لا أساس له على الإطلاق ولا صحة له".

كما أشار كيربي إلى أن "طهران ستجد طريقة لمحاولة إلقاء اللوم على الولايات المتحدة في المشاكل، وتعازي واشنطن السابقة كانت شأنا بروتوكوليا معتادا ولم تغير الإدارة الأمريكية موقفها تجاه طهران".

هذا وأفادت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله بإنه لا يرى أي مؤشرات على تدخل أجنبي في حادث مروحية الرئيس الإيراني.

فيما وصف التقارير الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن أن العقوبات الأمريكية أدت إلى نقص قطع غيار المروحيات قد يكون السبب في وقوع الحادث بـ"المضحكة".

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت صباح يوم الاثنين عن مصرع الرئيس الإيراني والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: نوفوستي