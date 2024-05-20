مسؤول أمريكي: لا يوجد أي مؤشر على تدخل أجنبي في تحطم مروحية رئيسي

أفادت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله بإنه لا يرى أي مؤشرات على تدخل أجنبي في "تحطم مروحية" الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية لا تتوقع حدوث تغييرات جذرية في العلاقات بين البلدين بعد مصرع الرئيس الإيراني.

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كما وصف التقارير الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن أن العقوبات الأمريكية أدت إلى نقص قطع غيار المروحيات في إيران وهو ما قد يكون السبب في وقوع الحادث بـ"المضحكة".

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح اليوم عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

المصدر: "تاس"