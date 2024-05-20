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أمير قطر يقدم التعازي بوفاة رئيسي

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أمير قطر يقدم التعازي بوفاة رئيسي
AFP
آخر صورة نشرت للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من على متن المروحية، 19 مايو 2024.
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قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين التعازي بوفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحيتهم بعد تعرضها لحادث "هبوط صعب" في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكتب أمير قطر في منشور عبر منصة "إكس": "صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومةً وشعباً في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية الأليم، سائلين الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

المصدر: RT 

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