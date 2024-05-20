أمير قطر يقدم التعازي بوفاة رئيسي

قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين التعازي بوفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحيتهم بعد تعرضها لحادث "هبوط صعب" في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكتب أمير قطر في منشور عبر منصة "إكس": "صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومةً وشعباً في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية الأليم، سائلين الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومةً وشعباً في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية الأليم، سائلين الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 20, 2024

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

المصدر: RT