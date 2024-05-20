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الجيش الإيراني يعلن مقتل 3 من كبار ضباطه كانوا برفقة رئيسي

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الجيش الإيراني يعلن مقتل 3 من كبار ضباطه كانوا برفقة رئيسي
AFP
آخر صورة نشرت للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من على متن المروحية، 19 مايو 2024.
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أعلن الجيش الإيراني اليوم الاثنين، مقتل 3 من كبار الضباط كانوا على متن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي التي تحطمت أمس الأحد في شمال غرب إيران.

وبحسب بيان للجيش الإيراني، فقد تم الإعلان عن أسماء قائد الطائرة والمساعدين له الذين كانوا على متن المروحية التي تحمل إلى جانب رئيسي، وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، ومحمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية.

وأضاف البيان أن "العقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، واللواء الفني بهروز قديمي كانوا من بين ضحايا المروحية الرئاسية".

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

المصدر: hayat.ir + RT

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