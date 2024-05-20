لأول مرة في التاريخ .. بث مباشر من طائرة مسيرة لعمليات البحث عن حطام مروحية رئيسي (فيديو)

عرض للمرة الأولى بث مباشر من الطائرة التركية المسيرة "بيرقدار أكينجي" التي شاركت في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي سقطت في محافظة أذربيجان الشرقية.

وفي البث المباشر الذي شاهده أكثر من مليون و300 ألف متابع (حتى ساعة الإعلان عن وفاة رئيسي) تظهر المنطقة الجبلة التي سقطت فيها الطائرة التي كان على متنها رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ومحمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية.

Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını, ulaşmalarına 2 kilometre kaldığını duyurdu https://t.co/XZTKrg3uNRpic.twitter.com/95bJ34gdBz — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 20, 2024

وقادت فرق الإنقاذ منذ ساعات عصر أمس الأحد، جهودا كثيفة للوصول إلى مكان الحادث، وقد عوقت الظروف الجوية والضباب والأمطار، وصول الآليات، ما دفع فرق راجلة إلى تمشيط المكان بحثا عن الحطام.

وصباح اليوم الاثنين، نعى محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية، الرئيس رئيسي، فيما أعلن الإعلام الإيراني الرسمي مصرع رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي بمحافظة أذربيجان الشرقية.

المصدر: RT