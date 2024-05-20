مصرع الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق بتحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية

نعى محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية، الرئيس إبراهيم رئيسي، فيما أعلن الإعلام الإيراني الرسمي مقتل رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي بمحافظة أذربيجان الشرقية.

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وعلق منصوري على آخر الأنباء الواردة حول حادث تحطم الطائرة، بكتابة آية "إن لله وإن إليه راجعون" في منشور عبر منصة "أكس"، مرفقا بوسم "سيد الشهداء".

بدورها قالت وكالة "مهر" إن "رئيس بلادنا والوفد المرافق له قد نالوا منزلة الشهادة الرفيعة".

🏴🏴آية الله ال هاشم إمام جمعة #تبريز ووزير الخارجية الدكتور حسين أميرعبد اللهيان والسيد مالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية كانوا أبضا حاضرين على متن المروحية التي كانت تقل الرئيس واستشهدوا أيضاً.



أيضا قائد هذه المروحية والحارس الشخصي للرئيس من بين شهداء هذا الحادث. pic.twitter.com/Y5AG6rZNkP — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) May 20, 2024

مع كامل الأسف والأسى والحزن نزف لكم نبأ إستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشهيد الخادم آية الله #ابراهيم_رئيسي والوفد المرافق له المكون من وزير الخارجية الشهيد حسين أمير عبداللهيان وإمام جمعة #تبريز ومحافظ محافظة تبريز ونسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته pic.twitter.com/GiDf0P1Ce3 — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) May 20, 2024

المنار

وتحطمت مروحية رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، في ظروف جوية سيئة، لكن حتى اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي يؤكد مقتل من كان على متنها.

من الجدير ذكره، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان كان أيضا على متن مروحية الرئيسي الإيراني، بالإضافة إلى محمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، وطاقم المروحية.

وقادت فرق الإنقاذ منذ ساعات عصر أمس الأحد، جهودا كثيفة للوصول إلى مكان الحادث، وقد عوقت الظروف الجوية والضباب والأمطار، وصول الآليات، ما دفع فرق راجلة إلى تمشيط المكان بحثا عن الحطام.

المصدر: إعلام إيراني